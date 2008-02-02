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Ласкаво просимо до Електронного архіву Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка!
Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки.
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