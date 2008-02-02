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Ласкаво просимо до Електронного архіву Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка!

Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки.

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Інші видання [8]
Мультимедійні матеріали [1]
Наукові видання [3635]
Наукові праці студентів [0]
Факультети та кафедри [2633]

 

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