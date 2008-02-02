Ласкаво просимо до Електронного архіву Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка! Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. Положення про Інституційний репозитарій ПНПУ Авторський договір