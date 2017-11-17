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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8421
|Назва:
|Эколого-валеолочическая культура учителя
|Автори:
|Бойчук, Ю.Д.
Галий, А.И.
|Ключові слова:
|окружающая среда
эколого-валеологическая культура
экологическая культура учителя
будущий учитель
высшее образование
система образования
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|В современных условиях ухудшения экологических условий и медико-демографических показателей необходима трансформация политических, экономических, социокультурных и образовательных приоритетов в отношениях человека с окружающей средой. Гуманитарно-образовательную стратегию решения этой проблемы мы связываем в переосмыслением роли и значения отечественной системы образования и развития эколого-валеологической культуры, которая направлена на обеспечение паритета общества и природы, гармонии человека и окружающей среды.
|Опис:
|Бойчук Ю. Д. Эколого-валеолочическая культура учителя / Ю. Д. Бойчук, А. И. Галий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 380-381.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8421
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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