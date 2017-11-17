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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8421

Назва: Эколого-валеолочическая культура учителя
Автори: Бойчук, Ю.Д.
Галий, А.И.
Ключові слова: окружающая среда
эколого-валеологическая культура
экологическая культура учителя
будущий учитель
высшее образование
система образования
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): В современных условиях ухудшения экологических условий и медико-демографических показателей необходима трансформация политических, экономических, социокультурных и образовательных приоритетов в отношениях человека с окружающей средой. Гуманитарно-образовательную стратегию решения этой проблемы мы связываем в переосмыслением роли и значения отечественной системы образования и развития эколого-валеологической культуры, которая направлена на обеспечение паритета общества и природы, гармонии человека и окружающей среды.
Опис: Бойчук Ю. Д. Эколого-валеолочическая культура учителя / Ю. Д. Бойчук, А. И. Галий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 380-381.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8421
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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