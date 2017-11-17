Короткий огляд (реферат):

В современных условиях ухудшения экологических условий и медико-демографических показателей необходима трансформация политических, экономических, социокультурных и образовательных приоритетов в отношениях человека с окружающей средой. Гуманитарно-образовательную стратегию решения этой проблемы мы связываем в переосмыслением роли и значения отечественной системы образования и развития эколого-валеологической культуры, которая направлена на обеспечение паритета общества и природы, гармонии человека и окружающей среды.