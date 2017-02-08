Короткий огляд (реферат):

Зі вступом України до світової організації торгівлі, та зважаючи на європейський вектор розвитку суспільства, економіки, освіти виникає необхідність у створенні інтегрованих об’єднань організацій для вирішення цілого ряду важливих питань. Одним з таких об’єднань є Агро-Екологічний Центр (проект Tempus 2006).