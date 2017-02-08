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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7191
|Назва:
|Міжнародний проект створення Агро-Екологічного Центру в Полтаві
|Автори:
|Пустовіт, С.В.
|Ключові слова:
|міжнародний проект
екологія
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Зі вступом України до світової організації торгівлі, та зважаючи на європейський вектор розвитку суспільства, економіки, освіти виникає необхідність у створенні інтегрованих об’єднань організацій для вирішення цілого ряду важливих питань. Одним з таких об’єднань є Агро-Екологічний Центр (проект Tempus 2006).
|Опис:
|Пустовіт С. В. Міжнародний проект створення агро-екологічного центру в Полтаві / С. В. Пустовіт // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 363-365.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7191
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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