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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8467
|Назва:
|Формування духовної культури особистості засобами хореографічного мистецтва
|Автори:
|Хлистун, А.І.
|Ключові слова:
|хореографічне мистецтво
формування особистості
духовна культура
духовність
духовне виховання
хореографія
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Актуальність дослідження зумовлена існуючими протиріччями, об`єктивною потребою суспільства в духовному розвитку кожної особистості й тими деструктивними, бездуховними процесами, які негативно впливають на їх вирішення. Метою статті є виявлення специфіки впливу хореографічного мистецтва на формування духовної культури особистості.
|Опис:
|Хлистун А. І. Формування духовної культури особистості засобами хореографічного мистецтва / А. І. Хлистун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 468-469.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8467
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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