Короткий огляд (реферат):

Актуальність дослідження зумовлена існуючими протиріччями, об`єктивною потребою суспільства в духовному розвитку кожної особистості й тими деструктивними, бездуховними процесами, які негативно впливають на їх вирішення. Метою статті є виявлення специфіки впливу хореографічного мистецтва на формування духовної культури особистості.