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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8466
|Назва:
|Метод проектів як умова формування екологічної компетентності студентів природничого факультету
|Автори:
|Турчак, А.Л.
Логвінова, Я.О.
|Ключові слова:
|екологічна компетентність
екологічна освіта
природничий факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка
метод проектів
організація методу проектів
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Формування екологічної компетентності студентів природничого факультету відбувається у процесі екологічної освіти й відповідно екологічна компетентність покликана слугувати провідником екологічної культури у змісті професійної освіти, забезпечує реалізацію особистісно-розвивальної функції у технології навчання, створює мотивацію для ціннісної орієнтації у навчальних конструктах.
|Опис:
|Турчак А. Л. Метод проектів як умова формування екологічної компетентності студентів природничого факультету / А. Л. Турчак, Я. О. Логвінова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 465-467.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8466
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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