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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8424

Назва: Про реакційну здатність четвертинних солей тіонафтостирилію
Автори: Дяченко, В.Д.
Самусенко, Ю.В.
Кашнер, О.Ю.
Ключові слова: четвертинні солі тіонафтостирилію
четвертинні солі
реакції конденсації
індолін
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): При метилуванні алкілтіонафтостирилу йодистим метилом [1] або диметилсульфатом [2] відбувається S-алкілування з утворенням алкілмеркаптобензо[cd]індолу, який існує у вигляді вільної основи 2 або четвертинних солей 3 і 4. Особливо чітко це проявляється у N-алкілпохідних тіонафтостирилу.
Опис: Дяченко В. Д. Про реакційну здатність четвертинних солей тіонафтостирилію / В. Д. Дяченко, Ю. В. Самусенко, О. Ю. Кашнер // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 385-387.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8424
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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