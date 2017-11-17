Короткий огляд (реферат):

При метилуванні алкілтіонафтостирилу йодистим метилом [1] або диметилсульфатом [2] відбувається S-алкілування з утворенням алкілмеркаптобензо[cd]індолу, який існує у вигляді вільної основи 2 або четвертинних солей 3 і 4. Особливо чітко це проявляється у N-алкілпохідних тіонафтостирилу.