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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8424
|Назва:
|Про реакційну здатність четвертинних солей тіонафтостирилію
|Автори:
|Дяченко, В.Д.
Самусенко, Ю.В.
Кашнер, О.Ю.
|Ключові слова:
|четвертинні солі тіонафтостирилію
четвертинні солі
реакції конденсації
індолін
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|При метилуванні алкілтіонафтостирилу йодистим метилом [1] або диметилсульфатом [2] відбувається S-алкілування з утворенням алкілмеркаптобензо[cd]індолу, який існує у вигляді вільної основи 2 або четвертинних солей 3 і 4. Особливо чітко це проявляється у N-алкілпохідних тіонафтостирилу.
|Опис:
|Дяченко В. Д. Про реакційну здатність четвертинних солей тіонафтостирилію / В. Д. Дяченко, Ю. В. Самусенко, О. Ю. Кашнер // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 385-387.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8424
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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