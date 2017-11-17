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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8423
|Назва:
|До питання про принципи формування культури здоров'я школярів
|Автори:
|Горащук, В.П.
|Ключові слова:
|формування культури здоров'я школярів
здоров'я школярів
культура здоров'я
шкільна молодь
принципи формування культури здоров'я
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Культура здоров’я – це важливий складовий компонент загальної культури людини, обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її здоров’я».
Слід відзначити, що у теперішній час розвиток нового напрямку – «культура здоров’я» набирає обертів. Метою статті було окреслено визначення та розкриття принципів формування культури здоров’я шкільної молоді.
|Опис:
|Горащук В. П. До питання про принципи формування культури здоров'я школярів / В. П. Горащук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 383-385.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8423
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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