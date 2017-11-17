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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8423

Назва: До питання про принципи формування культури здоров'я школярів
Автори: Горащук, В.П.
Ключові слова: формування культури здоров'я школярів
здоров'я школярів
культура здоров'я
шкільна молодь
принципи формування культури здоров'я
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Культура здоров’я – це важливий складовий компонент загальної культури людини, обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її здоров’я». Слід відзначити, що у теперішній час розвиток нового напрямку – «культура здоров’я» набирає обертів. Метою статті було окреслено визначення та розкриття принципів формування культури здоров’я шкільної молоді.
Опис: Горащук В. П. До питання про принципи формування культури здоров'я школярів / В. П. Горащук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 383-385.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8423
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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