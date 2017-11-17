Короткий огляд (реферат):

Культура здоров’я – це важливий складовий компонент загальної культури людини, обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її здоров’я». Слід відзначити, що у теперішній час розвиток нового напрямку – «культура здоров’я» набирає обертів. Метою статті було окреслено визначення та розкриття принципів формування культури здоров’я шкільної молоді.