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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8422
|Назва:
|Номенклатура предметних компетенцій з хімії
|Автори:
|Величко, Л.П.
|Ключові слова:
|предметні компетенції з хімії
компетенції
предметні компетенції
набуття предметних компетенцій
компетентностний підхід у навчанні
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Можна стверджувати, що цінність компетентнісного підходу нині усвідомлюється в нашій країні, хоча в стадію реалізації він ще не перейшов, бо
на заваді стоїть нерозробленість вихідних позицій, які мають втілитись у нормативних документах, підручниках, методичних розробках. Проте слід визнати, що перші кроки було зроблено в навчальних програмах для 12-річної школи, де вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів
розгортаються у площині спроможності учнів до застосування знань і способів
діяльності.
|Опис:
|Величко Л. П. Номенклатура предметних компетенцій з хімії / Л. П. Величко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 381-383.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8422
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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