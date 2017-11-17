Короткий огляд (реферат):

Можна стверджувати, що цінність компетентнісного підходу нині усвідомлюється в нашій країні, хоча в стадію реалізації він ще не перейшов, бо на заваді стоїть нерозробленість вихідних позицій, які мають втілитись у нормативних документах, підручниках, методичних розробках. Проте слід визнати, що перші кроки було зроблено в навчальних програмах для 12-річної школи, де вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів розгортаються у площині спроможності учнів до застосування знань і способів діяльності.