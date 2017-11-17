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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8422

Назва: Номенклатура предметних компетенцій з хімії
Автори: Величко, Л.П.
Ключові слова: предметні компетенції з хімії
компетенції
предметні компетенції
набуття предметних компетенцій
компетентностний підхід у навчанні
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Можна стверджувати, що цінність компетентнісного підходу нині усвідомлюється в нашій країні, хоча в стадію реалізації він ще не перейшов, бо на заваді стоїть нерозробленість вихідних позицій, які мають втілитись у нормативних документах, підручниках, методичних розробках. Проте слід визнати, що перші кроки було зроблено в навчальних програмах для 12-річної школи, де вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів розгортаються у площині спроможності учнів до застосування знань і способів діяльності.
Опис: Величко Л. П. Номенклатура предметних компетенцій з хімії / Л. П. Величко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 381-383.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8422
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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