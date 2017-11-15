Короткий огляд (реферат):

Якість завдань, поставлених перед вищою школою, багато в чому залежить від уміння правильно організувати педагогічно-виховну роботу, особливо зі студентами перших-других курсів. Сучасна педагогіка повинна орієнтуватися на два напрямки в рівній мірі: успішне і якісне навчання фахівців своєї галузі і програмування життєвого успіху студента як гармонійної особистості.