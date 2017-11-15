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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8403

Назва: Врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів у процесі навчання
Автори: Плаксієнко, І.Л.
Пініеллє, І.Д.
Ключові слова: процес навчання
темперамент
розвиток особистості студента
індивідуалізація навчання
сучасна педагогіка
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Якість завдань, поставлених перед вищою школою, багато в чому залежить від уміння правильно організувати педагогічно-виховну роботу, особливо зі студентами перших-других курсів. Сучасна педагогіка повинна орієнтуватися на два напрямки в рівній мірі: успішне і якісне навчання фахівців своєї галузі і програмування життєвого успіху студента як гармонійної особистості.
Опис: Плаксієнко І. Л. Врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів у процесі навчання / І. Л. Плаксієнко, І. Д. Пініеллє // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 348-350.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8403
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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