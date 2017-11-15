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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8402

Назва: Використання активних форм навчання при викладанні теми "Серцево-Судинна Система"
Автори: Петрова, Н.А.
Бажан, А.Г.
Ключові слова: курс "Серцево-судинна система"
біологічна освіта
сучасна школа
викладання біології
шкільна біологічна освіта
прийоми навчання біології
активне навчання
пасивне навчання
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Важливим завданням шкільної біологічної освіти в умовах сьогоденного суспільства є виховання в учневі любові до життя, глибокого усвідомлення його цінності, важливості власного здоров'я, знання правил гігієни й санітарії, потреба вести здоровий спосіб життя. Основна мета методики викладання теми «Серцево-судинна система» – пошук раціональних шляхів передачі учням одержаних біологією відомостей про будову, анатомію та фізіологію серця, судин.
Опис: Петрова Н. А. Використання активних форм навчання при викладанні теми "Серцево-Судинна Система" / Н. А. Петрова, А. Г. Бажан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 345-348.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8402
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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