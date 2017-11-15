Короткий огляд (реферат):

Важливим завданням шкільної біологічної освіти в умовах сьогоденного суспільства є виховання в учневі любові до життя, глибокого усвідомлення його цінності, важливості власного здоров'я, знання правил гігієни й санітарії, потреба вести здоровий спосіб життя. Основна мета методики викладання теми «Серцево-судинна система» – пошук раціональних шляхів передачі учням одержаних біологією відомостей про будову, анатомію та фізіологію серця, судин.