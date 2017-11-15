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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8402
|Назва:
|Використання активних форм навчання при викладанні теми "Серцево-Судинна Система"
|Автори:
|Петрова, Н.А.
Бажан, А.Г.
|Ключові слова:
|курс "Серцево-судинна система"
біологічна освіта
сучасна школа
викладання біології
шкільна біологічна освіта
прийоми навчання біології
активне навчання
пасивне навчання
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Важливим завданням шкільної біологічної освіти в умовах сьогоденного суспільства є виховання в учневі любові до життя, глибокого усвідомлення його цінності, важливості власного здоров'я, знання правил гігієни й санітарії, потреба вести здоровий спосіб життя. Основна мета методики викладання теми «Серцево-судинна система» – пошук раціональних шляхів передачі учням одержаних біологією відомостей про будову, анатомію та фізіологію серця, судин.
|Опис:
|Петрова Н. А. Використання активних форм навчання при викладанні теми "Серцево-Судинна Система" / Н. А. Петрова, А. Г. Бажан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 345-348.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8402
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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