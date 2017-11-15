Короткий огляд (реферат):

ть одне з перших місць не тільки в Україні, а й у всьому світі. Актуальність теми визначається тим, що погіршення стану здоров’я населення супроводжується скороченням середньої тривалості життя. Про цю проблему слід розповідати учням починаючи з дитинства. Саме в школі згідно з програмою учні 9-го класу детально вивчають будову серцево-судинної системи (ССС) та причини її захворювання.