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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8401

Назва: Методичні можливості викладання теми "Серцево-Судинна Система" в школі
Автори: Петрова, Н.А.
Бажан, А.Г.
Ключові слова: серцево-судинна система
навчання біології
факультатив з біології
профільне навчання біології
методи навчання
біологія в школі
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): ть одне з перших місць не тільки в Україні, а й у всьому світі. Актуальність теми визначається тим, що погіршення стану здоров’я населення супроводжується скороченням середньої тривалості життя. Про цю проблему слід розповідати учням починаючи з дитинства. Саме в школі згідно з програмою учні 9-го класу детально вивчають будову серцево-судинної системи (ССС) та причини її захворювання.
Опис: Петрова Н. А. Методичні можливості викладання теми "Серцево-Судинна Система" в школі / Н. А. Петрова, А. Г. Бажан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 342-345.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8401
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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