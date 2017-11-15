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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8401
|Назва:
|Методичні можливості викладання теми "Серцево-Судинна Система" в школі
|Автори:
|Петрова, Н.А.
Бажан, А.Г.
|Ключові слова:
|серцево-судинна система
навчання біології
факультатив з біології
профільне навчання біології
методи навчання
біологія в школі
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|ть одне з перших місць не тільки в Україні, а й у всьому світі. Актуальність теми визначається тим, що погіршення стану здоров’я населення супроводжується скороченням середньої тривалості життя. Про цю проблему слід розповідати учням починаючи з дитинства. Саме в школі згідно з програмою учні 9-го класу детально вивчають будову серцево-судинної
системи (ССС) та причини її захворювання.
|Опис:
|Петрова Н. А. Методичні можливості викладання теми "Серцево-Судинна Система" в школі / Н. А. Петрова, А. Г. Бажан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 342-345.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8401
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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