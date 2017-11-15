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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8400

Назва: Методичні аспекти викладання у вищій школі курсу "Лікарські рослини (фітонцидологія)"
Автори: Панасенко, Т.В.
Ключові слова: курс лікарські рослини
кредитно-модульна система навчання
індивідуальна робота з вивчення лікарських рослин
викладання курсу "Лікарські рослини"
природничий факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка
природнича освіта
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Навчальна дисципліна «Лікарські рослини (фітонцидологія)» викладається для студентів другого курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки «Біологія». Метою вивчення курсу «Лікарські рослини (фітонцидологія)» є оволодіння студентами методики знаходження, визначення, оцінки запасів лікарських рослин різних фітоценозів, раціонального їх використання, вміння підготовки лікарської сировини до застосування та набуття знань і навичок практичного їх використання при лікуванні нескладних захворювань.
Опис: Панасенко Т. В. Методичні аспекти викладання у вищій школі курсу "Лікарські рослини (фітонцидологія)" / Т. В. Панасенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 341-342.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8400
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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