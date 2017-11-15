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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8400
|Назва:
|Методичні аспекти викладання у вищій школі курсу "Лікарські рослини (фітонцидологія)"
|Автори:
|Панасенко, Т.В.
|Ключові слова:
|курс лікарські рослини
кредитно-модульна система навчання
індивідуальна робота з вивчення лікарських рослин
викладання курсу "Лікарські рослини"
природничий факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка
природнича освіта
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Навчальна дисципліна «Лікарські рослини (фітонцидологія)» викладається для студентів другого курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки «Біологія». Метою вивчення курсу «Лікарські рослини (фітонцидологія)» є оволодіння студентами методики знаходження, визначення, оцінки запасів лікарських рослин різних фітоценозів, раціонального їх використання, вміння підготовки лікарської сировини до застосування та набуття знань і навичок практичного їх використання при лікуванні нескладних захворювань.
|Опис:
|Панасенко Т. В. Методичні аспекти викладання у вищій школі курсу "Лікарські рослини (фітонцидологія)" / Т. В. Панасенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 341-342.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8400
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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