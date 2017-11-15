Короткий огляд (реферат):

Навчальна дисципліна «Лікарські рослини (фітонцидологія)» викладається для студентів другого курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки «Біологія». Метою вивчення курсу «Лікарські рослини (фітонцидологія)» є оволодіння студентами методики знаходження, визначення, оцінки запасів лікарських рослин різних фітоценозів, раціонального їх використання, вміння підготовки лікарської сировини до застосування та набуття знань і навичок практичного їх використання при лікуванні нескладних захворювань.