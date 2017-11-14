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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8388

Назва: Методика вивчення хроматографії на факультативних заняттях з хімії
Автори: Ковальова, Т.В.
Ключові слова: факультатив
факультативні заняття
вивчення хроматографії
шкільний курс хімії
позаурочні методи навчання
факультатив з хімії
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Робота на факультативах пов’язана з добровільним вибором учнів для постійного вивчення того предмета, який їх більше всього цікавить. Своєрідність факультативних занять полягає в тому, що вони з даного курсу проводяться не для всіх, а лише для невеликої групи учнів, що бажають поглиблено вивчати вибраний предмет. Заняття на відміну від звичайних уроків частіше мають двогодинну тривалість, а за методами і формами навчання, наближаються до організації учбового процесу у вищих навчальних закладах.
Опис: Ковальова Т. В. Методика вивчення хроматографії на факультативних заняттях з хімії / Т. В. Ковальова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 318-320.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8388
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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