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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8388
|Назва:
|Методика вивчення хроматографії на факультативних заняттях з хімії
|Автори:
|Ковальова, Т.В.
|Ключові слова:
|факультатив
факультативні заняття
вивчення хроматографії
шкільний курс хімії
позаурочні методи навчання
факультатив з хімії
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Робота на факультативах пов’язана з добровільним вибором учнів для постійного вивчення того предмета, який їх більше всього цікавить. Своєрідність факультативних занять полягає в тому, що вони з даного курсу проводяться не для всіх, а лише для невеликої групи учнів, що бажають поглиблено вивчати вибраний предмет. Заняття на відміну від звичайних уроків частіше мають двогодинну тривалість, а за методами і формами навчання, наближаються до організації учбового процесу у вищих навчальних закладах.
|Опис:
|Ковальова Т. В. Методика вивчення хроматографії на факультативних заняттях з хімії / Т. В. Ковальова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 318-320.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8388
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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