Короткий огляд (реферат):

Робота на факультативах пов’язана з добровільним вибором учнів для постійного вивчення того предмета, який їх більше всього цікавить. Своєрідність факультативних занять полягає в тому, що вони з даного курсу проводяться не для всіх, а лише для невеликої групи учнів, що бажають поглиблено вивчати вибраний предмет. Заняття на відміну від звичайних уроків частіше мають двогодинну тривалість, а за методами і формами навчання, наближаються до організації учбового процесу у вищих навчальних закладах.