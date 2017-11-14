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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8386

Назва: Методичні аспекти еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів біології
Автори: Кмець, А.М.
Ключові слова: еколого-педагогічна підготовка вчителів
екологічна освіта
екологічне виховання
методика екологічного навчання
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Значним досягненням, на нашу думку, є створення системи еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів біології на факультеті природничої та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Система включає кілька послідовних і взаємопов’язаних навчально-методичних блоків: еколого-теоретичний, еколого-практичний, психолого-педагогічний, навчально-дослідницький, методичний.
Опис: Кмець А. М. Методичні аспекти еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів біології / А. М. Кмець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 314-315.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8386
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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