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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8386
|Назва:
|Методичні аспекти еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів біології
|Автори:
|Кмець, А.М.
|Ключові слова:
|еколого-педагогічна підготовка вчителів
екологічна освіта
екологічне виховання
методика екологічного навчання
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Значним досягненням, на нашу думку, є створення системи еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів біології на факультеті природничої та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Система включає кілька послідовних і взаємопов’язаних навчально-методичних блоків: еколого-теоретичний, еколого-практичний, психолого-педагогічний, навчально-дослідницький, методичний.
|Опис:
|Кмець А. М. Методичні аспекти еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів біології / А. М. Кмець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 314-315.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8386
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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