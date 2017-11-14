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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8385
|Назва:
|Використання місцевого матеріалу при вивчення насичених вуглеводнів в шкільному курсі хімії
|Автори:
|Капуста, І.А.
Джурка, Г.Ф.
|Ключові слова:
|шкільний курс хіиії
форми роботи з хімії
хімічна освіта
позакласна робота з хімії
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Визнання місцевого матеріалу ефективним засобом виховання школярів обумовлено багатьма факторами. Це і оволодіння конкретними знаннями про специфічні особливості розвитку регіону; засвоєння краєзнавчих знань сприяє формуванню в школярів діалектичного мислення. Використання місцевого матеріалу виконує навчальну, розвивальну і виховну функції.
|Опис:
|Капуста І. А. Використання місцевого матеріалу при вивчення насичених вуглеводнів в шкільному курсі хімії / І. А. Капуста, Г. Ф. Джурка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 312-314.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8385
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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