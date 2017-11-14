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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8385

Назва: Використання місцевого матеріалу при вивчення насичених вуглеводнів в шкільному курсі хімії
Автори: Капуста, І.А.
Джурка, Г.Ф.
Ключові слова: шкільний курс хіиії
форми роботи з хімії
хімічна освіта
позакласна робота з хімії
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Визнання місцевого матеріалу ефективним засобом виховання школярів обумовлено багатьма факторами. Це і оволодіння конкретними знаннями про специфічні особливості розвитку регіону; засвоєння краєзнавчих знань сприяє формуванню в школярів діалектичного мислення. Використання місцевого матеріалу виконує навчальну, розвивальну і виховну функції.
Опис: Капуста І. А. Використання місцевого матеріалу при вивчення насичених вуглеводнів в шкільному курсі хімії / І. А. Капуста, Г. Ф. Джурка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 312-314.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8385
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

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