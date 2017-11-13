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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8375

Назва: Екологічні основи вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу
Автори: Гладкий, М.О.
Ключові слова: студенти факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка
вивчення сільськогосподарських дисциплін
агротехнічні прийоми
вивчення екологічних проблем
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Для вирішення екологічних проблем необхідно не тільки запровадити безвідходні технології і технологічні вирішення, а і забезпечити відповідну освіту студентської молоді. Такий підхід відповідає основним принципам екологічної політики держави. На факультеті технологій та дизайну студенти в процесі вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу отримують необхідну інформацію, яка допомагає їм оволодіти основами екологічних знань, виховати шанобливе ставлення до законів Природи, сформувати усвідомлювальний комплекс раціональних екологічних потреб людини ХХІ століття.
Опис: Гладкий М. О. Екологічні основи вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу / М. О. Гладкий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 300-301.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8375
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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