Короткий огляд (реферат):

Для вирішення екологічних проблем необхідно не тільки запровадити безвідходні технології і технологічні вирішення, а і забезпечити відповідну освіту студентської молоді. Такий підхід відповідає основним принципам екологічної політики держави. На факультеті технологій та дизайну студенти в процесі вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу отримують необхідну інформацію, яка допомагає їм оволодіти основами екологічних знань, виховати шанобливе ставлення до законів Природи, сформувати усвідомлювальний комплекс раціональних екологічних потреб людини ХХІ століття.