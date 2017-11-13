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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8375
|Назва:
|Екологічні основи вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу
|Автори:
|Гладкий, М.О.
|Ключові слова:
|студенти факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка
вивчення сільськогосподарських дисциплін
агротехнічні прийоми
вивчення екологічних проблем
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Для вирішення екологічних проблем необхідно не тільки запровадити безвідходні технології і технологічні вирішення, а і забезпечити відповідну освіту студентської молоді. Такий підхід відповідає основним принципам екологічної політики держави. На факультеті технологій та дизайну студенти в процесі вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу отримують необхідну інформацію, яка
допомагає їм оволодіти основами екологічних знань, виховати шанобливе ставлення до законів Природи, сформувати усвідомлювальний комплекс раціональних екологічних потреб людини ХХІ століття.
|Опис:
|Гладкий М. О. Екологічні основи вивчення дисциплін сільськогосподарського циклу / М. О. Гладкий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 300-301.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8375
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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