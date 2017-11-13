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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8374
|Назва:
|Самостійна робота при вивченні дисциплін як засіб формування науково-дослідних умінь студентів
|Автори:
|Гвоздецька, Г.В.
Гида, В.М.
Старчевський, М.К.
|Ключові слова:
|самостійна робота студентів
вивчення хімічних дисциплін
модульна система навчання
вивчення хімії в вищій школі
модульно-рейтингова система навчання
науково-дослідні вміння студента
вища школа
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Існує потреба перебудови вищої школи, що пов’язана з розвитком активності і творчих можливостей майбутніх фахівців природничих дисциплін, які можуть самостійно приймати рішення, швидко адаптуватися до змін та постійно вдосконалювати професійну діяльність. Відповідно вимог Болонського процесу, значна увага приділяється активізації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Самостійність одна із властивостей особистості, яка характеризується двома факторами: сукупністю засобів знань, вмінь і навичок, якими володіє особистість, та ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення.
|Опис:
|Гвоздецька Г. В. Самостійна робота при вивченні дисциплін як засіб формування науково-дослідних умінь студентів / Г. В. Гвоздецька, В. М. Гида, М. К. Старчевський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 298-299.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8374
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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