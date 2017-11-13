Короткий огляд (реферат):

Існує потреба перебудови вищої школи, що пов’язана з розвитком активності і творчих можливостей майбутніх фахівців природничих дисциплін, які можуть самостійно приймати рішення, швидко адаптуватися до змін та постійно вдосконалювати професійну діяльність. Відповідно вимог Болонського процесу, значна увага приділяється активізації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Самостійність одна із властивостей особистості, яка характеризується двома факторами: сукупністю засобів знань, вмінь і навичок, якими володіє особистість, та ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення.