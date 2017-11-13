Короткий огляд (реферат):

Ототожнення вчителями типу людської індивідуальності дитини з її якістю як учня демонструє абсолютне нерозуміння ними людської природи, наслідком чого стає невміння самого педагога творити адекватні умови для усіх без винятку дітей щодо їхнього цілісного людського розвитку. Наслідки, гадаю, всім відомі. До них, вважаю, слід віднести і дидактогенічні хвороби у школярів, кількість яких з кожним роком зростає.