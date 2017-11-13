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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8373
|Назва:
|Методологічний орієнтир у діяльності вчителя
|Автори:
|Виговська, О.І.
|Ключові слова:
|вчитель
діяльність вчителя
сучасний вчитель
педагогічні концепції людини
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Ототожнення вчителями типу людської індивідуальності дитини з її якістю як учня демонструє абсолютне нерозуміння ними людської природи, наслідком чого стає невміння самого педагога творити адекватні умови для усіх без винятку дітей щодо їхнього цілісного людського розвитку. Наслідки, гадаю, всім відомі. До них, вважаю, слід віднести і дидактогенічні хвороби у школярів,
кількість яких з кожним роком зростає.
|Опис:
|Виговська О. І. Методологічний орієнтир у діяльності вчителя / О. І. Виговська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 296-297.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8373
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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