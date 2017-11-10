|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8370
|Назва:
|Використання парків та скверів у навчально-виховній роботі з учнями
|Автори:
|Бедніна, В.Г.
|Ключові слова:
|навчально-виховна робота з учнями
еколого-натуралістичні гуртки
використання парків в виховній роботі
гурткові заняття в парках
виховання природою
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Полтавщина має давні традиції щодо створення парків і озеленення міст і селищ. Зелені насадження сучасного міста чи села є їх невід’ємною складовою, що забезпечує сприятливі мікрокліматичні
умови проживання населення. Саме паркові насадження діють на людину як
психоемоційний фактор, позитивно впливають на організм, знімають напругу, покращують настрій. Ось тому педагогічні працівники Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру залучають учнівську молодь до практичної природоохоронної роботи, до участі у різноманітних природоохоронних акціях та конкурсах.
|Опис:
|Бедніна В. Г. Використання парків та скверів у навчально-виховній роботі з учнями / В. Г. Бедніна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 291-293.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8370
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.