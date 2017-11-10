Короткий огляд (реферат):

Полтавщина має давні традиції щодо створення парків і озеленення міст і селищ. Зелені насадження сучасного міста чи села є їх невід’ємною складовою, що забезпечує сприятливі мікрокліматичні умови проживання населення. Саме паркові насадження діють на людину як психоемоційний фактор, позитивно впливають на організм, знімають напругу, покращують настрій. Ось тому педагогічні працівники Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру залучають учнівську молодь до практичної природоохоронної роботи, до участі у різноманітних природоохоронних акціях та конкурсах.