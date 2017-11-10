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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8369

Назва: Сьогодення методичної підготовки майбутнього вчителя хімії
Автори: Ярошенко, О.Г.
Ключові слова: підготовка вчителя хімії
методична освіта вчителя хімії
сучасний вчитель
профільне навчання
підходи навчання
навчальна діяльність студентів
методичний тренінг
педагогічна освіта
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Наразі актуальним постає теоретичне обґрунтування й організаційно- процесуальне забезпечення формування методичних знань, умінь і навичок майбутніх учителів. Нині їх підготовка зазнала якісних змін: запроваджено ступеневу підготовку вчителів, закладам надано самостійність у розробці варіативної частини навчальних планів, написанні навчальних програм, запровадженні авторських курсів.
Опис: Ярошенко О. Г. Сьогодення методичної підготовки майбутнього вчителя хімії / О. Г. Ярошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 287-291.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8369
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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