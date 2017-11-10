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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8369
|Назва:
|Сьогодення методичної підготовки майбутнього вчителя хімії
|Автори:
|Ярошенко, О.Г.
|Ключові слова:
|підготовка вчителя хімії
методична освіта вчителя хімії
сучасний вчитель
профільне навчання
підходи навчання
навчальна діяльність студентів
методичний тренінг
педагогічна освіта
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Наразі актуальним постає теоретичне обґрунтування й організаційно- процесуальне забезпечення формування методичних знань, умінь і навичок майбутніх учителів. Нині їх підготовка
зазнала якісних змін: запроваджено ступеневу підготовку вчителів, закладам
надано самостійність у розробці варіативної частини навчальних планів, написанні навчальних програм, запровадженні авторських курсів.
|Опис:
|Ярошенко О. Г. Сьогодення методичної підготовки майбутнього вчителя хімії / О. Г. Ярошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 287-291.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8369
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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