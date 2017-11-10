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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8368
|Назва:
|Духовність особистості як результат виховання духовної культури
|Автори:
|Шевченко, Г.П.
|Ключові слова:
|духовність особистості
духовна культура
виховання особистості
інформатизація духовної освіти
духовний простір
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Духовність кожної особистості органічно пов'язана з її світоглядними позиціями, з її життєвими планами і настановами. Власне духовність і буття людини – смисл, план будівництва людського життя мають в своїй основі цілісну гармонію: гармонію дуті і тіла, гармонію вчинків, що відповідають цілісній природі людини й цілісності світу.
|Опис:
|Шевченко Г. П. Духовність особистості як результат виховання духовної культури / Г. П. Шевченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.)/ Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 286-287.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8368
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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