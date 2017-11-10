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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8368

Назва: Духовність особистості як результат виховання духовної культури
Автори: Шевченко, Г.П.
Ключові слова: духовність особистості
духовна культура
виховання особистості
інформатизація духовної освіти
духовний простір
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Духовність кожної особистості органічно пов'язана з її світоглядними позиціями, з її життєвими планами і настановами. Власне духовність і буття людини – смисл, план будівництва людського життя мають в своїй основі цілісну гармонію: гармонію дуті і тіла, гармонію вчинків, що відповідають цілісній природі людини й цілісності світу.
Опис: Шевченко Г. П. Духовність особистості як результат виховання духовної культури / Г. П. Шевченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.)/ Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 286-287.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8368
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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