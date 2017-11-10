Короткий огляд (реферат):

Духовність кожної особистості органічно пов'язана з її світоглядними позиціями, з її життєвими планами і настановами. Власне духовність і буття людини – смисл, план будівництва людського життя мають в своїй основі цілісну гармонію: гармонію дуті і тіла, гармонію вчинків, що відповідають цілісній природі людини й цілісності світу.