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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8367
|Назва:
|Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників
|Автори:
|Топузов, О.М.
|Ключові слова:
|економічна освіта
навчання географії
зміст шкільної географії
шкільна географія
соціальна географія
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Економічна освіта завжди розглядалась як важливий чинник соціальноекономічного розвитку країни, тому надзвичайно актуальною є проблема підвищення ефективності засвоєння економічних знань в сучасних умовах становлення ринкової моделі господарювання. Особливе місце у формуванні економічних знань належить географії, яка за своєю природою є наукою комплексною, інтегративною, природничою і суспільною водночас.
|Опис:
|Топузов О. М. Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / О. М. Топузов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 284-286.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8367
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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