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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8339
|Назва:
|Використання тестів у навчальному процесі з хімії загальноосвітнього навчального закладу
|Автори:
|Шинкаренко, В.І.
|Ключові слова:
|тестування
загальноосвітня школа
тестовий контроль
недоліки тестового контролю
навчання хімії
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|У практиці сучасної загальноосвітньої школи дедалі частіше використовують тестування, що є одним із способів отримання педагогічної інформації.
Порівняно з традиційними формами контролю знань, такими, як перевірочні та
контрольні роботи, іспити тощо, воно нерідко виявляється більш ефективним.
У сучасній загальноосвітній школі набуває чинників дванадцятибальна
шкала оцінок, яка дозволяє з більшою точністю визначити рівень знань, умінь
та навичок учнів.
|Опис:
|Шинкаренко В. І. Використання тестів у навчальному процесі з хімії загальноосвітнього навчального закладу / В. І. Шинкаренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 264-266.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8339
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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