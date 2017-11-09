DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8339

Назва: Використання тестів у навчальному процесі з хімії загальноосвітнього навчального закладу
Автори: Шинкаренко, В.І.
Ключові слова: тестування
загальноосвітня школа
тестовий контроль
недоліки тестового контролю
навчання хімії
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): У практиці сучасної загальноосвітньої школи дедалі частіше використовують тестування, що є одним із способів отримання педагогічної інформації. Порівняно з традиційними формами контролю знань, такими, як перевірочні та контрольні роботи, іспити тощо, воно нерідко виявляється більш ефективним. У сучасній загальноосвітній школі набуває чинників дванадцятибальна шкала оцінок, яка дозволяє з більшою точністю визначити рівень знань, умінь та навичок учнів.
Опис: Шинкаренко В. І. Використання тестів у навчальному процесі з хімії загальноосвітнього навчального закладу / В. І. Шинкаренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 264-266.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8339
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
124.pdf162,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок