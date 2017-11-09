Короткий огляд (реферат):

У практиці сучасної загальноосвітньої школи дедалі частіше використовують тестування, що є одним із способів отримання педагогічної інформації. Порівняно з традиційними формами контролю знань, такими, як перевірочні та контрольні роботи, іспити тощо, воно нерідко виявляється більш ефективним. У сучасній загальноосвітній школі набуває чинників дванадцятибальна шкала оцінок, яка дозволяє з більшою точністю визначити рівень знань, умінь та навичок учнів.