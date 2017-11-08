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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8310
|Назва:
|Діяльнісний підхід як основа формування функціональних знань
|Автори:
|Німченко, О.А.
|Ключові слова:
|функціональність знань
діяльність в навчанні
навчальна діяльність
особистісно-діяльнісний підхід в освіті
принципи навчання
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Формування функціональності знань не може відбуватися поза діяльністю школяра. Саме в процесі діяльності формується, реалізується та перевіряється функціональність знань. Знання не можуть бути ні засвоєні, ні збережені поза дією учнів. Якість знань визначається змістом і характеристиками тієї пізнавальної діяльності, до складу якої вони входять.
|Опис:
|Німченко О. А. Діяльнісний підхід як основа формування функціональних знань / О. А. Німченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 249-251.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8310
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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