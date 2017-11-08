Короткий огляд (реферат):

Формування функціональності знань не може відбуватися поза діяльністю школяра. Саме в процесі діяльності формується, реалізується та перевіряється функціональність знань. Знання не можуть бути ні засвоєні, ні збережені поза дією учнів. Якість знань визначається змістом і характеристиками тієї пізнавальної діяльності, до складу якої вони входять.