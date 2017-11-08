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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8309

Назва: Використання електронних підручників як інноваційного методу вивчення біології у ВНЗ I-II рівнів акредитації
Автори: Миколайчук, М.М.
Ключові слова: електронний підручник
вивчення біології
підготовка до занять біології
інноваційні методи навчання
індивідуалізація навчання
електронний підручник в навчанні
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є питання навчально-методичного забезпечення для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, оскільки бібліотечні ресурси частіше за все морально застарілі. Великою проблемою для ВНЗ є те, що оновлення бібліотечних ресурсів потребує великих часових та фінансових вкладень. Тому електронний підручник є виходом із даної ситуації. Це є зручний носій, який не потребує великих капіталовкладень.
Опис: Миколайчук М. М. Використання електронних підручників як інноваційного методу вивчення біології у ВНЗ I-II рівнів акредитації / М. М. Миколайчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 247-249.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8309
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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