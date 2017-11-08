Короткий огляд (реферат):

На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є питання навчально-методичного забезпечення для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, оскільки бібліотечні ресурси частіше за все морально застарілі. Великою проблемою для ВНЗ є те, що оновлення бібліотечних ресурсів потребує великих часових та фінансових вкладень. Тому електронний підручник є виходом із даної ситуації. Це є зручний носій, який не потребує великих капіталовкладень.