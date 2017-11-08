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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8308
|Назва:
|Про методику використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання хімії
|Автори:
|Мельник, В.С.
Ковальчук, О.В.
Безносюк, Н,С.
Рєзнік, О.Т.
|Ключові слова:
|програмні засоби навчання
інформаційні технології навчання
комп'ютерні технології в навчанні
навчання хімії
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасні інформаційно-комунікаційні та програмні засоби навчання допомагають проведенню занять, розв’язуючи частину проблем, пов'язаних з навчальним процесом, ресурсним забезпеченням, дають можливість демонструвати віртуальні досліди в просторі та динаміці, повторювати навчальний матеріал. Комп'ютерні програми виконують функції навчання, спілкування, джерела інформації, партнерства, контролю, а також створюють проблемні ситуації та
сприяють новим пізнавальним можливостям.
|Опис:
|Мельник В. С. Про методику використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання хімії / В. С. Мельник, О. В. Ковальчук, Н. С. Безносюк, О. Т. Рєзнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 245-247.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8308
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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