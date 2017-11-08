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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8308

Назва: Про методику використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання хімії
Автори: Мельник, В.С.
Ковальчук, О.В.
Безносюк, Н,С.
Рєзнік, О.Т.
Ключові слова: програмні засоби навчання
інформаційні технології навчання
комп'ютерні технології в навчанні
навчання хімії
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Сучасні інформаційно-комунікаційні та програмні засоби навчання допомагають проведенню занять, розв’язуючи частину проблем, пов'язаних з навчальним процесом, ресурсним забезпеченням, дають можливість демонструвати віртуальні досліди в просторі та динаміці, повторювати навчальний матеріал. Комп'ютерні програми виконують функції навчання, спілкування, джерела інформації, партнерства, контролю, а також створюють проблемні ситуації та сприяють новим пізнавальним можливостям.
Опис: Мельник В. С. Про методику використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання хімії / В. С. Мельник, О. В. Ковальчук, Н. С. Безносюк, О. Т. Рєзнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 245-247.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8308
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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