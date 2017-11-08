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Мельник В. С. Про методику використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання хімії / В. С. Мельник, О. В. Ковальчук, Н. С. Безносюк, О. Т. Рєзнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 245-247.