Короткий огляд (реферат):

Зважаючи на потребу держави в творчих, компетентних фахівцяхпрофесіоналах, яскравих особистостях, лідерах, які здатні управляти своїм життям і вести за собою інших, сьогодні особливо важливо формувати команду, а не просто педагогічний колектив як механічну суму учительського, учнівського та батьківського колективів.