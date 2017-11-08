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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8307

Назва: Управління мотивацією навчальної взаємодії з метою творення командного духу
Автори: Малаканова, Л.В.
Сорокіна, Г.Ю.
Ключові слова: творення командного духу
педагогічний колектив
командний дух
командоутворення
командна робота в школі
педагогіка виховання
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Зважаючи на потребу держави в творчих, компетентних фахівцяхпрофесіоналах, яскравих особистостях, лідерах, які здатні управляти своїм життям і вести за собою інших, сьогодні особливо важливо формувати команду, а не просто педагогічний колектив як механічну суму учительського, учнівського та батьківського колективів.
Опис: Малаканова Л. В. Управління мотивацією навчальної взаємодії з метою творення командного духу / Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 243-245.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8307
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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