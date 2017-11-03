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18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8252

Назва: Комунікативна компетенція вчителя фізико-математичних дисциплін
Автори: Біляковська, О.О.
Ключові слова: комунікативна компетенція вчителя
вчитель фізико-математичних дисциплін
комунікативність вчителя
комунікативні компетенції вчителя
вчитель математики
майбутній вчитель
підготовка вчителя у ВНЗ
педагогічне спілкування
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Зміна освітньої парадигми з когнітивно-орієнтованої на особистісноорієнтовану породжує проблему критеріїв ефективності професійної підготовки фахівців у ВНЗ, зокрема у формуванні комунікативної компетенції майбутніх педагогів. Комунікативна компетенція, як основа професійного спілкування, є важливою рисою сучасного вчителя без якої неможливе якісне навчання і виховання школярів.
Опис: Біляковська О. О. Комунікативна компетенція вчителя фізико-математичних дисциплін / О. О. Біляковська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 216-217.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8252
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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