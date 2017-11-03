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18 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8251
|Назва:
|Формування творчої особистості майбутнього педагога засобами проектної технології навчання
|Автори:
|Шиян, Н.І.
|Ключові слова:
|майбутній педагог
майбутній учитель хімії
метод проектів
педагогічні технології
проектна робота
експериментальна робота
проектна технологія в навчанні
технології навчання
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Формування творчої особистості майбутнього педагога є сьогодні однією
з актуальних проблем, адже підготовка до професійної діяльності досягає мети,
якщо в результаті вдається сформувати ініціативного, творчо активного педагога, здатного у свою чергу формувати творчу особистість учня.
|Опис:
|Шиян Н. І. Формування творчої особистості майбутнього педагога засобами проектної технології навчання / Н. І. Шиян // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 211-216.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8251
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
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