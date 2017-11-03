Короткий огляд (реферат):

Головними ідеями курсу “Довкілля” у молодших класах є ідеї гуманістичної педагогіки. Згідно з ними “Довкілля” у центрі освітнього процесу ставить дитину з її інтересами, потребами та особливостями. Спрямованість освіти на співробітництво з особистістю учня відрізняють освітню систему “Довкілля” від традиційної освіти.