|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8249
|Назва:
|Особливості впровадження інтегрованого курсу "Довкілля" у початкових класах
|Автори:
|Яновська, Т.А.
|Ключові слова:
|курс "Довкілля" в початкових класах
молодша школа
система навчання
природничо-наукова освіта
початкова школа
інтегроване навчання
уроки з Довкілля
|Дата публікації:
|2011
|Короткий огляд (реферат):
|Головними ідеями курсу “Довкілля” у молодших класах є ідеї гуманістичної педагогіки. Згідно з ними “Довкілля” у центрі освітнього процесу ставить
дитину з її інтересами, потребами та особливостями. Спрямованість освіти на
співробітництво з особистістю учня відрізняють освітню систему “Довкілля” від
традиційної освіти.
|Опис:
|Яновська Т. А. Особливості впровадження інтегрованого курсу "Довкілля" у початкових класах / Т. А. Яновська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 206-208.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8249
|Розташовується у зібраннях:
|18 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.