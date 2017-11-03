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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8249

Назва: Особливості впровадження інтегрованого курсу "Довкілля" у початкових класах
Автори: Яновська, Т.А.
Ключові слова: курс "Довкілля" в початкових класах
молодша школа
система навчання
природничо-наукова освіта
початкова школа
інтегроване навчання
уроки з Довкілля
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): Головними ідеями курсу “Довкілля” у молодших класах є ідеї гуманістичної педагогіки. Згідно з ними “Довкілля” у центрі освітнього процесу ставить дитину з її інтересами, потребами та особливостями. Спрямованість освіти на співробітництво з особистістю учня відрізняють освітню систему “Довкілля” від традиційної освіти.
Опис: Яновська Т. А. Особливості впровадження інтегрованого курсу "Довкілля" у початкових класах / Т. А. Яновська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 206-208.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8249
Розташовується у зібраннях:18 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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