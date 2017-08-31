Короткий огляд (реферат):

Прийміть наше шанування за ті 45 років, що Ви віддали психологічній науці як викладач, науковець та організатор. Дуже плідною була Ваша робота впродовж довгих 32 років на посаді завідувача кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. За цей час, завдяки Вашим зусиллям була створена загальновідома Полтавська психологічна школа.