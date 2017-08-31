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Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7932
|Назва:
|Створена відома Полтавська наукова школа "психології багатовимірної особистості"
|Автори:
|Максименко, С.Д.
|Ключові слова:
|Моргун Володимир Федорович
ПНПУ імені В.Г. Короленка
кафедра психології
Полтавська психологічна школа
освітяни Полтавщини
|Дата публікації:
|2017
|Короткий огляд (реферат):
|Прийміть наше шанування за ті 45 років, що Ви віддали психологічній науці як викладач, науковець та організатор. Дуже плідною була Ваша робота впродовж довгих 32 років на посаді завідувача кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. За цей час, завдяки Вашим зусиллям була створена загальновідома Полтавська психологічна школа.
|Опис:
|Максименко С. Д. Створена відома Полтавська наукова школа "психології багатовимірної особистості" / С. Д. Максименко //Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ.
семінару з міжнар. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.)[Електронний ресурс] / ред. колегія: С.Д. Максименко, М.І. Степаненко, С.М. Шевчук, Н.В. Сулаєва, К.В. Седих,
В.Ф. Моргун (відп. за випуск). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. –С. 16.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7932
|Розташовується у зібраннях:
|Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція
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