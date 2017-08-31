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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Кафедра психології >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7932

Назва: Створена відома Полтавська наукова школа "психології багатовимірної особистості"
Автори: Максименко, С.Д.
Ключові слова: Моргун Володимир Федорович
ПНПУ імені В.Г. Короленка
кафедра психології
Полтавська психологічна школа
освітяни Полтавщини
Дата публікації: 2017
Короткий огляд (реферат): Прийміть наше шанування за ті 45 років, що Ви віддали психологічній науці як викладач, науковець та організатор. Дуже плідною була Ваша робота впродовж довгих 32 років на посаді завідувача кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. За цей час, завдяки Вашим зусиллям була створена загальновідома Полтавська психологічна школа.
Опис: Максименко С. Д. Створена відома Полтавська наукова школа "психології багатовимірної особистості" / С. Д. Максименко //Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.)[Електронний ресурс] / ред. колегія: С.Д. Максименко, М.І. Степаненко, С.М. Шевчук, Н.В. Сулаєва, К.В. Седих, В.Ф. Моргун (відп. за випуск). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. –С. 16.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7932
Розташовується у зібраннях:Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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