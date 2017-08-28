Короткий огляд (реферат):

Проблема екологічної освіти і виховання після прийняття Державної концепції екологічної освіти (2001 р.) не дискутується; нині лише обговорюються і розробляються освітні проблеми, що можуть забезпечити досягнення цієї мети. Формувати екологічне мислення і екологічну культуру можна лише на базі екологічних знань. Одним зі шляхів удосконалення підготовки майбутніх вчителів з питань екологічної освіти та виховання на факультетах природничого профілю має бути екологізація фахових нормативних курсів.