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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7930

Назва: Роль базового курсу “Ботаніка” у формуванні екологічного мислення майбутніх вчителів
Автори: Морозюк, С.С.
Мельниченко, Н.В.
Ключові слова: майбутній вчитель
ботаніка
екологія
екологічне мислення
екологічна освіта
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Проблема екологічної освіти і виховання після прийняття Державної концепції екологічної освіти (2001 р.) не дискутується; нині лише обговорюються і розробляються освітні проблеми, що можуть забезпечити досягнення цієї мети. Формувати екологічне мислення і екологічну культуру можна лише на базі екологічних знань. Одним зі шляхів удосконалення підготовки майбутніх вчителів з питань екологічної освіти та виховання на факультетах природничого профілю має бути екологізація фахових нормативних курсів.
Опис: Морозюк С. С. Роль базового курсу “Ботаніка” у формуванні екологічного мислення майбутніх вчителів / С. С. Морозюк, Н. В. Мельниченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 455-457.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7930
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

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Файл Опис РозмірФормат
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