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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7930
|Назва:
|Роль базового курсу “Ботаніка” у формуванні екологічного мислення майбутніх вчителів
|Автори:
|Морозюк, С.С.
Мельниченко, Н.В.
|Ключові слова:
|майбутній вчитель
ботаніка
екологія
екологічне мислення
екологічна освіта
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Проблема екологічної освіти і виховання після прийняття Державної концепції екологічної освіти (2001 р.) не дискутується; нині лише обговорюються і розробляються освітні проблеми, що можуть забезпечити досягнення цієї мети. Формувати екологічне мислення і екологічну культуру можна лише на базі екологічних знань.
Одним зі шляхів удосконалення підготовки майбутніх вчителів з питань екологічної освіти та виховання на факультетах природничого профілю має бути екологізація фахових нормативних курсів.
|Опис:
|Морозюк С. С. Роль базового курсу “Ботаніка” у формуванні екологічного мислення майбутніх вчителів / С. С. Морозюк, Н. В. Мельниченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 455-457.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7930
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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