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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7929

Назва: Учитель-професіонал - менеджер радісної, успішної, щасливої життєдіяльності
Автори: Малаканова, Л.В.
Кривошапка, І.В.
Ключові слова: учитель
менеджер
життєдіяльність
професіонал
учитель-професіонал
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Сьогодення потребує, щоб сучасний освітній заклад був не лише місцем, де навчаються, але й простором життєдіяльності кожного його учасника, причому радісної, успішної, щасливої. На жаль, на практиці 80 % учителів несуть із собою на урок незадоволення, роздратування, життєві негаразди тощо, тому 48 % учнів байдужі до навчання, 15 % – негативно ставляться до навчання, а 6 % – взагалі ненавидять школу. Саме тому надзвичайно актуальною постає проблема становлення вчителя-професіонала, який не лише володіє професійними компетенціями, але й уміє створювати простір радісної, успішної, щасливої життєдіяльності учасників освітнього процесу, тобто бути менеджером-фасилітатором.
Опис: Малаканова Л. В. Учитель-професіонал - менеджер радісної, успішної, щасливої життєдіяльності / Л. В. Малаканова, І. В. Кривошапка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 452-455.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7929
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Malakanova.pdf831,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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