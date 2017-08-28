учитель-професіонал

Короткий огляд (реферат):

Сьогодення потребує, щоб сучасний освітній заклад був не лише місцем, де навчаються, але й простором життєдіяльності кожного його учасника, причому радісної, успішної, щасливої. На жаль, на практиці 80 % учителів несуть із собою на урок незадоволення, роздратування, життєві негаразди тощо, тому 48 % учнів байдужі до навчання, 15 % – негативно ставляться до навчання, а 6 % – взагалі ненавидять школу. Саме тому надзвичайно актуальною постає проблема становлення вчителя-професіонала, який не лише володіє професійними компетенціями, але й уміє створювати простір радісної, успішної, щасливої життєдіяльності учасників освітнього процесу, тобто бути менеджером-фасилітатором.