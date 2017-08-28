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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7929
|Назва:
|Учитель-професіонал - менеджер радісної, успішної, щасливої життєдіяльності
|Автори:
|Малаканова, Л.В.
Кривошапка, І.В.
|Ключові слова:
|учитель
менеджер
життєдіяльність
професіонал
учитель-професіонал
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Сьогодення потребує, щоб сучасний освітній заклад був не лише місцем, де навчаються, але й простором життєдіяльності кожного його учасника, причому радісної, успішної, щасливої.
На жаль, на практиці 80 % учителів несуть із собою на урок незадоволення, роздратування, життєві негаразди тощо, тому 48 % учнів байдужі до навчання, 15 % – негативно ставляться до навчання, а 6 % – взагалі ненавидять школу. Саме тому надзвичайно актуальною постає проблема становлення вчителя-професіонала, який не лише володіє професійними компетенціями, але й уміє створювати простір радісної, успішної, щасливої життєдіяльності учасників освітнього процесу, тобто бути менеджером-фасилітатором.
|Опис:
|Малаканова Л. В. Учитель-професіонал - менеджер радісної, успішної, щасливої життєдіяльності / Л. В. Малаканова, І. В. Кривошапка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 452-455.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7929
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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