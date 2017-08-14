DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

Наукові видання >

Ukrainian professional education >

2017(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7928

Назва: Підготовка майбутніх фітнес-тренерів для фізкультурно-оздоровчої галузі Автори: Томенко, О. Ключові слова: рецензія

професійна підготовка

фітнес-тренер

фітнес

тренер Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): З метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Корносенко О.К. видано монографію «Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів: наукові основи і досвід» (Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 396 с.). У пропонованій праці узагальнено теоретичні, методичні й наукові основи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, зокрема досліджено ґенезу проблеми, головні чинники здоров’язбереження людини, технології проведення занять різних форматів; проаналізовано види професій, оволодіння якими забезпечує професійна підготовка фахівців напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» і 6.010203 «Здоров’я людини»; обґрунтовано методологічні підходи (системний, діяльнісний, особистісно-зорієнтований, компетентнісний, інтеграційно-диференційований), які лежать в основі структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів; виокремлено взаємопов’язані та взаємодоповнювальні функції професійної діяльності фітнес-тренера, зорієнтовані, насамперед, на соціальне замовлення суспільства, які відображають цілісну структуру професійної діяльності фахівця; розроблено систему професійних компетенцій фітнес-тренерів; удосконалено технологію викладання професійно необхідних дисциплін і представлено авторський підхід, заснований на принципах інтеграції та диференціації професійного навчання фахівців цього профілю. Опис: Томенко О. Підготовка майбутніх фітнес-тренерів для фізкультурно-оздоровчої галузі / О. Томенко // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 121-122. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7928 Розташовується у зібраннях: 2017(1)



Файли цього матеріалу: Файл Опис Розмір Формат Tomenko.pdf 301,41 kB Adobe PDF Переглянути/Відкрити Перегляд статистики Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.