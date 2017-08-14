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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7928
|Назва:
|Підготовка майбутніх фітнес-тренерів для фізкультурно-оздоровчої галузі
|Автори:
|Томенко, О.
|Ключові слова:
|рецензія
професійна підготовка
фітнес-тренер
фітнес
тренер
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|З метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Корносенко О.К. видано монографію «Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів: наукові основи і досвід» (Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 396 с.). У пропонованій праці узагальнено теоретичні, методичні й наукові основи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, зокрема досліджено ґенезу проблеми, головні чинники здоров’язбереження людини, технології проведення занять різних форматів; проаналізовано види професій, оволодіння якими забезпечує професійна підготовка фахівців напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» і 6.010203 «Здоров’я людини»; обґрунтовано методологічні підходи (системний, діяльнісний, особистісно-зорієнтований, компетентнісний, інтеграційно-диференційований), які лежать в основі структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів; виокремлено взаємопов’язані та взаємодоповнювальні функції професійної діяльності фітнес-тренера, зорієнтовані, насамперед, на соціальне замовлення суспільства, які відображають цілісну структуру професійної діяльності фахівця; розроблено систему професійних компетенцій фітнес-тренерів; удосконалено технологію викладання професійно необхідних дисциплін і представлено авторський підхід, заснований на принципах інтеграції та диференціації професійного навчання фахівців цього профілю.
|Опис:
|Томенко О. Підготовка майбутніх фітнес-тренерів для фізкультурно-оздоровчої галузі / О. Томенко // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 121-122.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7928
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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