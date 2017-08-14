DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

Наукові видання >

Ukrainian professional education >

2017(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7927

Назва: Педагогічні технології розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя Автори: Кулик, Є.В. Ключові слова: рецензія

майбутній вчитель

особистісно-професійна зрілість Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Проблема обґрунтування педагогічних технологій розвитку особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів належить до пріоритетних у педагогічній теорії та практиці. Її малодослідженість та недостатня висвітленість у науково-педагогічній літературі обумовлює особливу увагу до праці доктора педагогічних наук Валентини Цини, у якій розкриті результати багаторічного теоретико-експериментального дослідження (Цина В.І. Розвиток особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів: теоретико-методичний аспект : монографія / Валентина Цина. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 404 с.). Рецензована монографія є актуальною щодо забезпечення завдання модернізації професійної підготовки майбутніх учителів засобами розвитку їхньої особистісно-професійної зрілості. Реалізація практичного аспекту персонологічного вивчення соціальних проблем ефективної допомоги студентській молоді у вільному виборі особистісно-професійних цінностей, формуванні індивідуального стилю навчально-педагогічної діяльності, у спробах зробити своє життя плідним і повним смислу забезпечується анамнестичним підходом автора в дослідженні феномену особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів. Опис: Кулик Є. В. Педагогічні технології розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя / Є. В. Кулик // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 118-121. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7927 Розташовується у зібраннях: 2017(1)



Файли цього матеріалу: Файл Опис Розмір Формат Kulik.pdf 313,18 kB Adobe PDF Переглянути/Відкрити Перегляд статистики Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.