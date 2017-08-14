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2017(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7926

Назва: Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно- прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція Автори: Гриценко, Л.О. Ключові слова: конференція Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): 28 квітня – 2 травня 2016 року в рамках регіонального молодіжного проекту «Полтавщина Великодня» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Конференцію відкрив показ моделей колекції одягу «Феєрія льону» (студентський Театр мод факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, керівник – доцент кафедри основ виробництва та дизайну Борисова Тетяна Миколаївна). Опис: Гриценко Л. О. Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція / Л. О. Гриценко // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 115-117. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7926 Розташовується у зібраннях: 2017(1)



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