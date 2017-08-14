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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7926
|Назва:
|Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно- прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція
|Автори:
|Гриценко, Л.О.
|Ключові слова:
|конференція
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|28 квітня – 2 травня 2016 року в рамках регіонального молодіжного проекту «Полтавщина Великодня» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Конференцію відкрив показ моделей колекції одягу «Феєрія льону» (студентський Театр мод факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, керівник – доцент кафедри основ виробництва та дизайну Борисова Тетяна Миколаївна).
|Опис:
|Гриценко Л. О. Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція / Л. О. Гриценко // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 115-117.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7926
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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