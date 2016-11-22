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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7925
|Назва:
|Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю
|Автори:
|Ільченко, О.Ю.
|Ключові слова:
|конференція
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|22-23 листопада 2016 року кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку».
Основною метою наукового зібрання, у роботі якого взяли участь понад 160 докторів та кандидатів наук, докторантів та аспірантів, викладачів, керівників підрозділів із виховної роботи вищих навчальних закладів, директорів шкіл та їхніх заступників, учителів, магістрантів і студентів, було привернуто увагу наукової і педагогічної громадськості до усвідомлення необхідності теоретичної розробки та практичного упровадження у практику роботи вищих навчальних та загальноосвітніх закладів інновацій як потужного засобу підвищення якості освіти.
|Опис:
|Ільченко О. Ю. Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю / О. Ю. Ільченко // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 113-114.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7925
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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