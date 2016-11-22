DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Ukrainian professional education >
2017(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7925

Назва: Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю
Автори: Ільченко, О.Ю.
Ключові слова: конференція
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): 22-23 листопада 2016 року кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку». Основною метою наукового зібрання, у роботі якого взяли участь понад 160 докторів та кандидатів наук, докторантів та аспірантів, викладачів, керівників підрозділів із виховної роботи вищих навчальних закладів, директорів шкіл та їхніх заступників, учителів, магістрантів і студентів, було привернуто увагу наукової і педагогічної громадськості до усвідомлення необхідності теоретичної розробки та практичного упровадження у практику роботи вищих навчальних та загальноосвітніх закладів інновацій як потужного засобу підвищення якості освіти.
Опис: Ільченко О. Ю. Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю / О. Ю. Ільченко // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 113-114.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7925
Розташовується у зібраннях:2017(1)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Ilchenko.pdf305,85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок