Короткий огляд (реферат):

5 грудня 2016 року видатному українському новелістові Григорові Тютюннику виповнилося б 85 років. І хоч уже понад три десятиліття митець у кращому світі – пам’ять про нього жива, а твори – з-поміж улюблених у багатьох читачів, особливо, звісно ж, на малій батьківщині письменника.