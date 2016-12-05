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2016(2) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7908
|Назва:
|Ушанування 85-річчя Григора Тютюнника на Полтавщині
|Автори:
|Білик, О.
|Ключові слова:
|Григір Тютюнник
Полтавщина
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|5 грудня 2016 року видатному українському новелістові Григорові Тютюннику виповнилося б 85 років. І хоч уже понад три десятиліття митець у кращому світі – пам’ять про нього жива, а твори – з-поміж улюблених у багатьох читачів, особливо, звісно ж, на малій батьківщині письменника.
|Опис:
|Білик О. Ушанування 85-річчя Григора Тютюнника на Полтавщині / О. Білик // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 240-246.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7908
|Розташовується у зібраннях:
|2016(2)
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