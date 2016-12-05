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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Рідний край >
2016(2) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7908

Назва: Ушанування 85-річчя Григора Тютюнника на Полтавщині
Автори: Білик, О.
Ключові слова: Григір Тютюнник
Полтавщина
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): 5 грудня 2016 року видатному українському новелістові Григорові Тютюннику виповнилося б 85 років. І хоч уже понад три десятиліття митець у кращому світі – пам’ять про нього жива, а твори – з-поміж улюблених у багатьох читачів, особливо, звісно ж, на малій батьківщині письменника.
Опис: Білик О. Ушанування 85-річчя Григора Тютюнника на Полтавщині / О. Білик // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 240-246.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7908
Розташовується у зібраннях:2016(2)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
BilikO.pdf1,96 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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