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2016(2) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7907
|Назва:
|«Краща книга Полтавщини–2016»: віншування лауреатів
|Автори:
|Пархоменко, Л.
|Ключові слова:
|книги
Полтавщина
літератори
конкурс
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Опис:
|Пархоменко Л. «Краща книга Полтавщини–2016»: віншування лауреатів / Л. Пархоменко // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 238-239.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7907
|Розташовується у зібраннях:
|2016(2)
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