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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Рідний край >
2016(2) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7907

Назва: «Краща книга Полтавщини–2016»: віншування лауреатів
Автори: Пархоменко, Л.
Ключові слова: книги
Полтавщина
літератори
конкурс
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Опис: Пархоменко Л. «Краща книга Полтавщини–2016»: віншування лауреатів / Л. Пархоменко // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 238-239.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7907
Розташовується у зібраннях:2016(2)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Parhomenko.pdf555,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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