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2016(2) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7906
|Назва:
|Коли виростає добро?
|Автори:
|Невмійко, О.
|Ключові слова:
|рецензія
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Рецензія на книгу: Горицвіт Т. Казка про шишку,
яка мріяла стати їжачком : казка : для дошк. та мол. шк. віку / Тетяна Горицвіт. – Полтава :
Видавець Шевченко Р. В., 2016. – 100 с.
|Опис:
|Невмійко О. Коли виростає добро? / О. Невмійко // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 236-237.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7906
|Розташовується у зібраннях:
|2016(2)
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