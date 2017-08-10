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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7905

Назва: Ідеальні книги Володимира Костюка Автори: Білик, Г.М. Ключові слова: книги

колекціонер

краєзнавець Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): З і стрімким розвитком цифрових технологій не раз натикаємося на питання про майбутнє друкованих видань і власне книг: чи мають вони перспективу, чи витримає стандартний паперовий формат конкуренцію з електронним? Дивовижні шедеври, народжені творчою співпрацею митця Володимира Костюка й видавництв «КВІЦ» і «Майстерня книги», «Майстер книг» однозначно пересвідчують: книзі не просто БУТИ, а вона, спираючись на сучасний науково-технічний прогрес і смак та віртуозність її «зодчих», спроможна стати взірцем мистецтва й нести нам величезну насолоду, дарувати і знання, й емоції, і невичерпне естетичне враження. Безсумнівно, в Україні є великий потенціал до такого книговиробництва, і заснований він не лише на сучасних здобутках НТР, але й на вітчизняній віковічній традиції краснопису та друку, на давніх поліграфічних установках щодо створення «продукту» для душі, оздоби повсякдення, культурного скарбу. Опис: Білик Г. Ідеальні книги Володимира Костюка / Г. Білик // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 224-235. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7905 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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