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2016(2) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7905
|Назва:
|Ідеальні книги Володимира Костюка
|Автори:
|Білик, Г.М.
|Ключові слова:
|книги
колекціонер
краєзнавець
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|З і стрімким розвитком цифрових технологій не раз натикаємося на питання про майбутнє друкованих видань і власне книг: чи мають вони перспективу, чи витримає стандартний паперовий формат конкуренцію з електронним? Дивовижні шедеври, народжені творчою співпрацею митця Володимира Костюка й видавництв «КВІЦ» і «Майстерня книги», «Майстер книг» однозначно пересвідчують: книзі не просто БУТИ, а вона, спираючись на сучасний науково-технічний прогрес і смак та віртуозність її «зодчих», спроможна стати взірцем мистецтва й нести нам величезну насолоду, дарувати і знання, й емоції, і невичерпне естетичне враження.
Безсумнівно, в Україні є великий потенціал до такого книговиробництва, і заснований він не лише на сучасних здобутках НТР, але й на вітчизняній віковічній традиції краснопису та друку, на давніх поліграфічних установках щодо створення «продукту» для душі, оздоби повсякдення, культурного скарбу.
|Опис:
|Білик Г. Ідеальні книги Володимира Костюка / Г. Білик // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 224-235.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7905
|Розташовується у зібраннях:
|2016(2)
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