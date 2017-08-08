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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7894

Назва: Характерник із Лавіркового (Матеріали до життєпису кобзаря Ігоря Рачка) Автори: Вертій, О. Ключові слова: кобзар

характерник

Рачок І.К. Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Ігор Карпович Рачок – представник славної когорти роменських кобзарів. Здавен тут побутували українські народні думи, історичні пісні, відтак кобзарсько-лірницький звичай завжди був складником духовного життя краян. Тут на ярмарку в Ромні Остап Вересай зустрів кобзаря Євхима Андріяшівського і став навчатися в нього. Та коли через рік Євхим Андріяшівський помер, Остап Вересай пішов у науку до Семена Кошового із села Голінки поблизу Ромна. З Антоном і Трифоном із Великих Бубнів Роменського повіту та Потапом із Нової Греблі Лохвицького повіту (тепер Роменський район) підтримував зв’язки Іван Кравченко-Крюковський. 20 липня 1832 р. поблизу Ромна від кобзаря Івана Стрічки Платон Лукашевич записав думу «Самійло Кішка», а 22 липня 1845 р. у шинку в Борзенці під Ромнами думу «Удова» від Каленика Рожка записав Пантелеймон Куліш. Опис: Вертій О. Характерник із Лавіркового (Матеріали до життєпису кобзаря Ігоря Рачка) / О. Вертій // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 156-165. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7894 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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