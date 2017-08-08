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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7893

Назва: «Де ти бродиш, моя доле? Не докличусь я тебе!» Драма останнього Шевченкового кохання Автори: Шкурка, М. Ключові слова: Тарас Шевченко

кохання Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Людська душа за своєю суттю – глибинно незміренна. Особливо, коли це стосується інтелектуально обдарованих особистостей – поетів, музикантів, художників… Їх приватне життя й уподобання настільки втаємничені, що в спілкуванні з друзями, колегами, навіть із членами родини часто обмежуються загальними фразами або жартами. Якось на балу в Мойсівці 1843 року Тарас Шевченко з першого погляду до безтями закохався в молоду красуню – власницю маєтку в Березовій Рудці Ганну Закревську. Її чоловік – полковник у відставці, на двадцять два роки старший від дружини, ввесь вечір провів у грі в карти з друзями. Молодь по-своєму розважалася, танцювала. І Тарас не відходив від Ганни. Під час танцю він, непомітно для Ганни, взяв собі одну голубу квіточку з її зачіски. Наступного дня на спільній прогулянці в парку товариш побачив у Тараса цю квітку і зразу ж завів розмову про Ганну, провокуючи поета на відвертість, але у відповідь отримав неочікуване – «така собі жіночка та й більше нічого». Той зразу ж перевів розмову на іншу тему. А говорити було про що, адже природа наділила Тараса «вразливою на любов» душею. Опис: Шкурка М. «Де ти бродиш, моя доле? Не докличусь я тебе!» Драма останнього Шевченкового кохання / М. Шкурка // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 150-156. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7893 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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