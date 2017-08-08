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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7892

Назва: Професійні композитори Полтавщини Автори: Полянська, Г. Ключові слова: композитор

Полтавщина

музика Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Сфера художньої культури нескінченно різноманітна. Завдяки науковому та технічному розвиткові постійно з’являються нові й нові види та жанри мистецтва, народжуються нові імена і твори. Полтавщина здавна славиться своїми досягненнями. Серед найяскравіших сфер – живопис, музика, література: «І «Енеїди» владний сміх, і струни Лисенка живії…». Нам би пишатися творчістю земляків, знати їхні імена, однак перепоною до знайомства часто стає відсутність інформації. Пропонована стаття частково знімає цю проблему в галузі сучасної професійної діяльності композиторів Полтавщини. Серед старих, пожовклих від часу паперів мені випадково потрапив на очі листок, набраний ще на друкарській машинці і датований 1998 роком. На ньому значилося: «Протокол установчих загальних зборів Полтавської обласної організації Спілки композиторів України». Не така вже й глибока історія, але він нагадав про те, що від створення композиторського осередку минуло вже понад півтора десятиліття. Що знає шановна громада про творчу спілку професійних композиторів Полтавщини? Опис: Полянська Г. Професійні композитори Полтавщини / Г. Полянська // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 133-149. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7892 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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