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2016(2) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7892
|Назва:
|Професійні композитори Полтавщини
|Автори:
|Полянська, Г.
|Ключові слова:
|композитор
Полтавщина
музика
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Сфера художньої культури нескінченно різноманітна. Завдяки науковому та технічному розвиткові постійно з’являються нові й нові види та жанри мистецтва, народжуються нові імена і твори. Полтавщина здавна славиться своїми досягненнями. Серед найяскравіших сфер – живопис, музика, література: «І «Енеїди» владний сміх, і струни Лисенка живії…». Нам би пишатися творчістю земляків, знати їхні імена, однак перепоною до знайомства часто стає відсутність інформації.
Пропонована стаття частково знімає цю проблему в галузі сучасної професійної діяльності композиторів Полтавщини.
Серед старих, пожовклих від часу паперів мені випадково потрапив на очі листок, набраний ще на друкарській машинці і датований 1998 роком. На ньому значилося: «Протокол установчих загальних зборів Полтавської обласної організації Спілки композиторів України». Не така вже й глибока історія, але він нагадав про те, що від створення композиторського осередку минуло вже понад півтора десятиліття. Що знає шановна громада про творчу спілку професійних композиторів Полтавщини?
|Опис:
|Полянська Г. Професійні композитори Полтавщини / Г. Полянська // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2016. – №2 (35). – С. 133-149.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7892
|Розташовується у зібраннях:
|2016(2)
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