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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7774
|Назва:
|Зовнішньоекономічна конкурентноспроможність у глобальному середовищі
|Автори:
|Степаненко, С.В.
|Ключові слова:
|економіка
глобалізація
зовнішня економіка
конкуренція
конкурентноспроможність
|Дата публікації:
|2004
|Короткий огляд (реферат):
|На сьогодні нагальною є потреба у виробленні й проведенні такої стратегії економічного розвитку, яка б грунтувалася на послідовній адаптації до економічної глобалізації і враховувала реалії становлення нової економіки в розвинутих країнах. Це потребує корекції практично усіх складових економічної політики держави, в тому числі і стратегії її зовнішньоекономічної діяльності. Вироблення адекватної стратегії у зовнішньоекономічній сфері має передбачати чітке усвідомлення впливу на неї процесу глобалізації. У цьому контексті видається актуальним дослідження засад і пріоритетів покращення конкурентоспроможності держави, формування її зовнішньоекономічної політики та вироблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності в період глобалізації та в умовах переходу ряду розвинутих країн до нової економіки.
|Опис:
|Економіка і регіон N9 7 (2) - 2004 - ПНТУ
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7774
|Розташовується у зібраннях:
|Статті
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