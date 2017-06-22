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Назва: Зовнішньоекономічна конкурентноспроможність у глобальному середовищі Автори: Степаненко, С.В. Ключові слова: економіка

глобалізація

зовнішня економіка

конкуренція

конкурентноспроможність Дата публікації: 2004 Короткий огляд (реферат): На сьогодні нагальною є потреба у виробленні й проведенні такої стратегії економічного розвитку, яка б грунтувалася на послідовній адаптації до економічної глобалізації і враховувала реалії становлення нової економіки в розвинутих країнах. Це потребує корекції практично усіх складових економічної політики держави, в тому числі і стратегії її зовнішньоекономічної діяльності. Вироблення адекватної стратегії у зовнішньоекономічній сфері має передбачати чітке усвідомлення впливу на неї процесу глобалізації. У цьому контексті видається актуальним дослідження засад і пріоритетів покращення конкурентоспроможності держави, формування її зовнішньоекономічної політики та вироблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності в період глобалізації та в умовах переходу ряду розвинутих країн до нової економіки. Опис: Економіка і регіон N9 7 (2) - 2004 - ПНТУ URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7774 Розташовується у зібраннях: Статті



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