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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7773
|Назва:
|Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань
|Автори:
|Яковенко, Л.І.
Непокупна, Т.А.
Степаненко, С.В.
Пащенко, О.В.
Шевченко, Б.О.
Яковенко, М.І.
|Ключові слова:
|наука
вища освіта
інтеграція
економіка
знання
|Дата публікації:
|2013
|Короткий огляд (реферат):
|У навчальному посібнику проведений комплексний аналіз сучасних інтеграційних процесів науки і вищої освіти. Розкрито сутність концепції економіки знань як методологічної основи дослідження науково-освітньої інтеграції, визначено основні напрями такої взаємодії. Особлива увага приділяється висвітленню соціогуманітарних аспектів інтеграції науки і освіти, обґрунтуванню ролі інтелектуально-творчого потенціалу людини, соціального партнерства у науково-освітній взаємодії.
Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами інтеграції науки і освіти.
|Опис:
|Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань : навч. посіб. / за заг. ред. Л. І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2013. – 208 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7773
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
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