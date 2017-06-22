Короткий огляд (реферат):

У навчальному посібнику проведений комплексний аналіз сучасних інтеграційних процесів науки і вищої освіти. Розкрито сутність концепції економіки знань як методологічної основи дослідження науково-освітньої інтеграції, визначено основні напрями такої взаємодії. Особлива увага приділяється висвітленню соціогуманітарних аспектів інтеграції науки і освіти, обґрунтуванню ролі інтелектуально-творчого потенціалу людини, соціального партнерства у науково-освітній взаємодії. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами інтеграції науки і освіти.