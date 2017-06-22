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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Кафедра політекономії >
Навчальні та методичні матеріали >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7773

Назва: Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань
Автори: Яковенко, Л.І.
Непокупна, Т.А.
Степаненко, С.В.
Пащенко, О.В.
Шевченко, Б.О.
Яковенко, М.І.
Ключові слова: наука
вища освіта
інтеграція
економіка
знання
Дата публікації: 2013
Короткий огляд (реферат): У навчальному посібнику проведений комплексний аналіз сучасних інтеграційних процесів науки і вищої освіти. Розкрито сутність концепції економіки знань як методологічної основи дослідження науково-освітньої інтеграції, визначено основні напрями такої взаємодії. Особлива увага приділяється висвітленню соціогуманітарних аспектів інтеграції науки і освіти, обґрунтуванню ролі інтелектуально-творчого потенціалу людини, соціального партнерства у науково-освітній взаємодії. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами інтеграції науки і освіти.
Опис: Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань : навч. посіб. / за заг. ред. Л. І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2013. – 208 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7773
Розташовується у зібраннях:Навчальні та методичні матеріали

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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