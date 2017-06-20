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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7770

Назва: Екологічна характеристика дендрофлори зелених насаджень мікрорайону «Алмазний» (м. Полтава) Автори: Деревʼянко, Т.В. Ключові слова: мікрорайон Алмазний

Полтава

дендрофлора

екологічні фактори

зелені насадження Дата публікації: 2016 Короткий огляд (реферат): У статті представлено результати дослідження культивованої дендрофлори зелених насаджень мікрорайону «Алмазний» міста Полтава. Проведено інвентаризацію дендрофлори парку Воїнів-інтернаціоналістів та алеї «Слави». Складено видовий список рослин, який нараховує 20 видів і 1 форму. У складі дендрофлори переважають представники відділу Magnoliophyta, їхня частка становить 76%. Серед життєвих форм переважають дерева – 14 видів, а кущі представлені 7 видами. Проаналізовано вибагливість деревних рослин до екологічних факторів (світла, температури, водного режиму, родючості ґрунтів). За вимогливістю до світла серед культивованої дендрофлори паркових насаджень мікрорайону «Алмазний» виявлено дві групи: тіньовитривалі (28,6% від загального видового складу) і світловибагливі (71,4%). За здатністю витримувати низькі температури більшість деревних рослин (85,7%) належать до групи морозостійких. За водним режимом деревні види відносять до двох груп: посухостійкі та вологолюбні. За кількістю видів переважає група посухостійких рослин (52,3%). Аналіз рослин за їх вибагливістю до родючості ґрунту показав, що серед представників дендрофлори переважають оліготрофи (57,1%). Відмічено еколого-валеологічну роль дендрофлори досліджуваних об’єктів у створенні оптимальних умов проживання людини у житлових і громадських місцях, забезпеченні раціонального відпочинку, очищенні повітря від забруднюючих речовин, зниженні рівня шуму, вібрації тощо. Досліджувані види дендрофлори характеризуються стійкістю до антропогенного забруднення атмосферного повітря міського середовища. З’ясовано, що зелені насадження парку Воїнів-інтернаціоналістів та алеї «Слави» мають не лише наукову цінність, а й виконують вагомі культурно-історичні та рекреаційні функції. Опис: Деревʼянко Т. В. Екологічна характеристика дендрофлори зелених насаджень мікрорайону «Алмазний» (м. Полтава) / Т. В. Деревʼянко // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 2. - С. 22-27. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7770 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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