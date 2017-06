DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7769

Назва: Мохи та мохова рослинність лісосмуг Лісостепу України Автори: Гапон, С.В. Ключові слова: мохоподібні

бріоугруповання

бріоагрегації

еколого-флористична класифікація

безрангове угруповання

Лісостеп України

асоціація Дата публікації: 2016 Короткий огляд (реферат): Лісосмуги Лісостепу України відіграють помітну роль у формуванні мохової рослинності та поширенні бріофітів. Вони є осередками синантропної бріофлори та мохової рослинності. У лісосмугах Лісостепу України виявлено 36 видів бріофітов (4 види з відділу Marchantiophyta і 32 – Bryophyta). У складі бріофлори переважають космополіти та рудеральні види з родин Pottiaceae, Funariaceae, Bryaceae. Найчисленнішими є родини Pottiaceae, Bryaceae, Orthotrichaceae (по 4 види). Охарактеризовано бріоугруповання лісосмуг та проведена їх класифікація згідно еколого-флористичної класифікації за методом Браун-Бланке. Бріоценози належать до трьох класів, трьох порядків, п’яти союзів, трьох асоціацій та двох безрангових угруповань. Наведено їхнє синтаксономічне положення та еколого-ценотичні особливості. Клас Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 em. Marst. 1985. репрезентований одним порядком Orthotrichetalia Had. іn Kl. et Had. 1944, двома союзами Ulotion crispae Barkm. 1958, Leskion polycarpae Barkm. 1958, двома асоціаціями Pylaisietum polyanthae Felf. 1941, Leskeetum polycarpae Horvat ex Pec. 1965. Клас Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis Jez. & Vondr. 1962 представлений порядком Brachythecietalia rutabulosalebrosi Marst. 1987, союзом Bryo capillaris-Brachythecion rutabuli Lec. 1975 та без ранговим угрупованням Hypnum reptile – comm. Клас Psoretea decipientis Matt. ex Follm. 1974. репрезентований порядком Funarietalia hygrometricae v. Hübschm. 1957, союзом Phascion cuspidati Waldh. ex v. Krus. 1945 та безранговим угрупованням Phascum cuspidatum – comm. та союзом Funarion hygrometricae Had. in Kl. ex v. Hübschm. 1957 і асоціацією Funarietum hygrometrici Engel 1949. На відміну від природних екосистем, мохові угруповання в лісосмугах є дуже збідненими, а моховий покрив займає незначні площі. Опис: Гапон С. В. Мохи та мохова рослинність лісосмуг Лісостепу України / С. В. Гапон // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 2. - С. 16-21. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7769 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



