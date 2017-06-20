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2016(2) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7768

Назва: Систематична структура колекції рослин дендрологічного парку загальнодержавного значення «Криворудський» (Полтавська область) Автори: Байрак, О.М. Ключові слова: дендропарк «Криворудський»

дендропарк

Полтавська область

видовий склад

систематична структура

дендрофлора Дата публікації: 2016 Короткий огляд (реферат): Узагальнено результати збагачення дендрофлори Криворудського парку з 2007 по 2015 рр. Встановлено, що у 2010 р. колекція рослин збільшилася із 125 таксонів до 151 таксону із 84 родів 41 родини, а у 2012 р. – до 171 таксону із 92 родів 44 родин. Провідну роль у поповненні колекції дендрофлори Криворудського парку відіграли Національний ботанічній сад ім. М.М. Гришка (22 таксони), дендропарки «Софіївка» (20), «Устимівський» (12), «Сирецький» (10), «Високогірний» (10), розсадник «Осокір» (20). Проаналізовано систематичну структуру сучасної дендрофлори парку, яка представлена 278 таксонами (224 видами, 40 формами, 9 сортами, 5 гібридами), які належать до 120 родів, 54 родин. Зʼясовано переважання видів деревних рослин відділу Magnoliophyta (226 таксонів із 105 родів 49 родин). Відділ Pinophyta представлений 52 таксонами із 15 родів 5 родин. Найвищим показником видового і родового багатства серед культивованої дендрофлори парку характеризується родина Rosaceae (53 види із 22 родів). Сучасна дендрофлора Криворудського парку складає 44% від загальної кількості таксонів для парків Полтавщини. Основу сучасної дендрофлори парку складають інтродуценти (188 видів). Аборигенну флору парку представляють 36 видів дерев і кущів, які є природними компонентами лісової та степово-чагарникової рослинності Полтавщини. Раритетами дендрофлори парку виступають 4 види із Червоної книги України ‒ Syringa josikaea Jacq. fil., Pinus cembra L., Stapelia pinnata L., Taxus baccata L. (останній вид занесений також і до Європейського Червоного списку) ‒ та 4 регіонально рідкісних види – Juniperus communis L., Amygdalus nana L., Spirea hypericifolia L., Caragana frutex (L.) C. Koch). У колекції парку зростає також понад 20 видів екзотичних дерев та кущів. Опис: Байрак О. М. Систематична структура колекції рослин дендрологічного парку загальнодержавного значення «Криворудський» (Полтавська область) / О. М. Байрак // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 2. - С. 7-15. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7768 Розташовується у зібраннях: 2016(2)



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