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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Біологія та екологія >
2016(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7765

Назва: Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського
Автори: Закалюжний, В.М.
Ключові слова: Данилевський О.С.
еколог
ентомолог
Дата публікації: 2016
Короткий огляд (реферат): У березні 2016 року наукова спільнота вшановує імʼя нашого земляка Олександра Сергійовича Данилевського (1911–1969) ‒ доктора біологічних наук, професора, ентомолога та еколога, завідувача кафедри ентомології Ленінградського державного університету, що є одним із нащадків пушкінсько-гоголівського родовідного дерева. Олександр Сергійович був унікальною людиною із дивною долею та яскравим родоводом. Його бабуся, Марія Олександрівна Бикова, була онукою О.С. Пушкіна, а дідусь – Микола Володимирович Биков, ‒ племінником М.В. Гоголя. Відтак Олександр Сергійович Данилевський є прямим нащадком О.С. Пушкіна (його праправнук) та внучатим племінником М.В. Гоголя. Крім цього, по батьківській лінії він є нащадком відомого письменника кінця ХІХ століття Григорія Петровича Данилевського, а також перебуває у родстві з академіком Б.Д. Грековим.
Опис: Закалюжний В. М. Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського / В. М. Закалюжний // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 1. - С. 107-111.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7765
Розташовується у зібраннях:2016(1)

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