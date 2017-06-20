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2016(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7765
|Назва:
|Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського
|Автори:
|Закалюжний, В.М.
|Ключові слова:
|Данилевський О.С.
еколог
ентомолог
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|У березні 2016 року наукова спільнота вшановує імʼя нашого земляка Олександра Сергійовича Данилевського (1911–1969) ‒ доктора біологічних наук, професора, ентомолога та еколога, завідувача кафедри ентомології Ленінградського державного університету, що є одним із нащадків пушкінсько-гоголівського родовідного дерева.
Олександр Сергійович був унікальною людиною із дивною долею та яскравим родоводом.
Його бабуся, Марія Олександрівна Бикова, була онукою О.С. Пушкіна, а дідусь – Микола Володимирович Биков, ‒ племінником М.В. Гоголя.
Відтак Олександр Сергійович Данилевський є прямим нащадком О.С. Пушкіна (його праправнук) та внучатим племінником М.В. Гоголя. Крім цього, по батьківській лінії він є нащадком відомого письменника кінця ХІХ століття Григорія Петровича Данилевського, а також перебуває у родстві з академіком Б.Д. Грековим.
|Опис:
|Закалюжний В. М. Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського / В. М. Закалюжний // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 1. - С. 107-111.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7765
|Розташовується у зібраннях:
|2016(1)
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