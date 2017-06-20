DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >

Наукові видання >

Біологія та екологія >

2016(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7765

Назва: Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського Автори: Закалюжний, В.М. Ключові слова: Данилевський О.С.

еколог

ентомолог Дата публікації: 2016 Короткий огляд (реферат): У березні 2016 року наукова спільнота вшановує імʼя нашого земляка Олександра Сергійовича Данилевського (1911–1969) ‒ доктора біологічних наук, професора, ентомолога та еколога, завідувача кафедри ентомології Ленінградського державного університету, що є одним із нащадків пушкінсько-гоголівського родовідного дерева. Олександр Сергійович був унікальною людиною із дивною долею та яскравим родоводом. Його бабуся, Марія Олександрівна Бикова, була онукою О.С. Пушкіна, а дідусь – Микола Володимирович Биков, ‒ племінником М.В. Гоголя. Відтак Олександр Сергійович Данилевський є прямим нащадком О.С. Пушкіна (його праправнук) та внучатим племінником М.В. Гоголя. Крім цього, по батьківській лінії він є нащадком відомого письменника кінця ХІХ століття Григорія Петровича Данилевського, а також перебуває у родстві з академіком Б.Д. Грековим. Опис: Закалюжний В. М. Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського / В. М. Закалюжний // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - Т. 2, № 1. - С. 107-111. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7765 Розташовується у зібраннях: 2016(1)



Файли цього матеріалу: Файл Опис Розмір Формат Zakalyugn1.pdf 362,76 kB Adobe PDF Переглянути/Відкрити Перегляд статистики Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.